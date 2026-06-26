<> Spectacle promenade autour de la chapelle romane de Domange Rue de la Noierie Igé

vendredi 3 juillet 2026 · Rue de la Noierie · Igé

Informations pratiques

Igé

< > Spectacle promenade autour de la chapelle romane de Domange

Rue de la Noierie Parking de la salle polyvalente Igé Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

<>.

Réservez vos places et embarquez pour une insolite parenthèse suivie d’une dégustation de gourmandises locales. .

Rue de la Noierie Parking de la salle polyvalente Igé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 86 89 67 pascale.sombret@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : < > Spectacle promenade autour de la chapelle romane de Domange