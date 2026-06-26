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> Spectacle promenade autour de la chapelle romane de Domange Rue de la Noierie Igé
vendredi 3 juillet 2026 · Rue de la Noierie · Igé
Informations pratiques
Igé
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Rue de la Noierie Parking de la salle polyvalente Igé Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
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Réservez vos places et embarquez pour une insolite parenthèse suivie d’une dégustation de gourmandises locales. .
Rue de la Noierie Parking de la salle polyvalente Igé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 86 89 67 pascale.sombret@orange.fr
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L’événement <
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