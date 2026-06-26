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<> Spectacle promenade autour de la chapelle romane de Domange Rue de la Noierie Igé

vendredi 3 juillet 2026 · Rue de la Noierie · Igé

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue de la Noierie
Adresse
Parking de la salle polyvalente
Ville
71960 Igé
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Igé

<> Spectacle promenade autour de la chapelle romane de Domange

Rue de la Noierie Parking de la salle polyvalente Igé Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

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Réservez vos places et embarquez pour une insolite parenthèse suivie d’une dégustation de gourmandises locales.   .

Rue de la Noierie Parking de la salle polyvalente Igé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 86 89 67  pascale.sombret@orange.fr

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English : <> Spectacle promenade autour de la chapelle romane de Domange

L’événement <> Spectacle promenade autour de la chapelle romane de Domange Igé a été mis à jour le 2026-06-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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