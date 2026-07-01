Spectacle Pyrotechnique à Plélan-le-Grand Sûrya Feu originel Vélodrome Plélan-le-Grand
mardi 14 juillet 2026 · Vélodrome · Plélan-le-Grand
Informations pratiques
Plélan-le-Grand
Spectacle Pyrotechnique à Plélan-le-Grand Sûrya Feu originel
Vélodrome 9 Rue du Marché Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Venez assister au spectacle Pyrotechnique par Sûrya, feu originel
Mardi 14 juillet 2026 au Vélodrome de Plélan-le-Grand (après la retraite aux flambeaux).
N’oubliez pas d’apporter chaises ou transats pour profiter pleinement du spectacle .
Vélodrome 9 Rue du Marché Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 49 00 18
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English :
L’événement Spectacle Pyrotechnique à Plélan-le-Grand Sûrya Feu originel Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Brocéliande
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