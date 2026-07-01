Spectacle Pyrotechnique à Plélan-le-Grand Sûrya Feu originel Vélodrome Plélan-le-Grand

Informations pratiques

Plélan-le-Grand

Spectacle Pyrotechnique à Plélan-le-Grand Sûrya Feu originel

Vélodrome 9 Rue du Marché Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Venez assister au spectacle Pyrotechnique par Sûrya, feu originel

Mardi 14 juillet 2026 au Vélodrome de Plélan-le-Grand (après la retraite aux flambeaux).

N’oubliez pas d’apporter chaises ou transats pour profiter pleinement du spectacle .

Vélodrome 9 Rue du Marché Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 49 00 18

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English :

L’événement Spectacle Pyrotechnique à Plélan-le-Grand Sûrya Feu originel Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Brocéliande