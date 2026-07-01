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AGENDA · Plélan-le-Grand

Spectacle Pyrotechnique à Plélan-le-Grand Sûrya Feu originel Vélodrome Plélan-le-Grand

mardi 14 juillet 2026 · Vélodrome · Plélan-le-Grand

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Lieu
Vélodrome
Adresse
9 Rue du Marché
Ville
35380 Plélan-le-Grand
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Plélan-le-Grand

Spectacle Pyrotechnique à Plélan-le-Grand Sûrya Feu originel

Vélodrome 9 Rue du Marché Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Venez assister au spectacle Pyrotechnique par Sûrya, feu originel

Mardi 14 juillet 2026 au Vélodrome de Plélan-le-Grand (après la retraite aux flambeaux).

N’oubliez pas d’apporter chaises ou transats pour profiter pleinement du spectacle   .

Vélodrome 9 Rue du Marché Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 49 00 18 

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English :

L’événement Spectacle Pyrotechnique à Plélan-le-Grand Sûrya Feu originel Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Brocéliande

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