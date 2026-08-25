Spectacle Quand les phalanges repoussent Chapelle de l’école de musique Vesoul
samedi 3 avril 2027 · Chapelle de l'école de musique · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Spectacle Quand les phalanges repoussent
Chapelle de l’école de musique 41 rue Baron Bouvier Vesoul Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 20:30:00
fin : 2027-04-03
Date(s) :
2027-04-03
En 2025, une enquête de Libération sur les violences dans les établissements catholiques fait resurgir chez Renaud Serraz les souvenirs de ses douze ans à Notre-Dame de Garaison. Il écrit Quand les phalanges repoussent, un monologue de théâtre du réel où la voix de l’enfant témoigne des violences et des silences. Porté par Élise Marie, le spectacle mêle récit, chansons et fantaisie pour traverser la mémoire, la honte et la résilience. .
Chapelle de l’école de musique 41 rue Baron Bouvier Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Spectacle Quand les phalanges repoussent Vesoul a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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