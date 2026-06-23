Spectacle QUATRE (saisons), Vivaldi dansé L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle QUATRE (saisons), Vivaldi dansé

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-21 15:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Avec QUATRE (saisons), Bruno Benne marie l’esprit baroque et une approche résolument moderne pour éveiller la curiosité des jeunes publics.

À travers un duo dansé, il explore notre relation instinctive au mouvement, à l’espace et au temps, en dialogue avec les concertos emblématiques de Vivaldi. Pourquoi une pulsation musicale nous fait-elle bouger ? Pourquoi un son nous donne-t-il envie de tourner, sauter, ou même rester immobile ? Comment la musique active-t-elle notre imaginaire ? Avec quatre pieds, quatre oreilles et deux corps en miroir ou en décalage, la danse s’invente entre vivacité et contemplation, sérieux et humour. Bruno Benne déploie une chorégraphie où chaque geste, du plus ample au plus subtil, exprime la joie pure de se lier à la musique. Une création généreuse, où le baroque rencontre l’audace d’aujourd’hui.Tout public

6 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

With QUATRE (seasons), Bruno Benne blends the Baroque spirit with a resolutely modern approach to spark the curiosity of young audiences.

Through a dance duet, he explores our instinctive relationship to movement, space, and time, in dialogue with Vivaldi’s iconic concertos. Why does a musical beat make us move? Why does a sound make us want to spin, jump, or even stand still? How does music spark our imagination? With four feet, four ears, and two bodies—sometimes mirroring each other, sometimes out of sync—the dance unfolds, oscillating between liveliness and contemplation, seriousness and humor. Bruno Benne unfolds a choreography in which every gesture—from the most expansive to the most subtle—expresses the pure joy of connecting with music. A generous creation, where the Baroque meets the audacity of today.

L’événement Spectacle QUATRE (saisons), Vivaldi dansé Metz a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ