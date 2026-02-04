Spectacle Que le texte Maison Jacques Prévert Omonville-la-Petite La Hague

Spectacle Que le texte Maison Jacques Prévert

Omonville-la-Petite Lieu-dit Le Val La Hague Manche

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

2026-05-30

Pierres en lumières Que le texte d’Alexandre Sepré est un seul en slam qui raconte l’histoire d’un jeune poète qui rêve d’écrire le plus beau texte du monde. Mais il se heurte rapidement aux aléas de la création. Chacun de ses brouillons est alors adressé au public et aborde des thèmes universels comme l’amour, la violence sociale ou la recherche de l’absolu.

Sur réservation. .

Omonville-la-Petite Lieu-dit Le Val La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 52 72 38 musee.omonville@manche.fr

