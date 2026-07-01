Spectacle ‘Qu’est-ce ?’ par Casus Délires, musique et gestuelle Lannilis
jeudi 23 juillet 2026 · Lannilis
Informations pratiques
Lannilis
Spectacle ‘Qu’est-ce ?’ par Casus Délires, musique et gestuelle
Espace la Poutroie Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:30:00
fin : 2026-07-23 18:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Pour ce spectacle familial, Johann Sauvage et Wenclesas Hervieux mêlent mime, clown, piano et accordéon dans un univers burlesque et poétique, peuplé de personnages drôles et attachants.
Par Casus Délires, formé de Johann Sauvage et Wenclesas Hervieux.
Rendez-vous le 23 juillet à 17 h 30 à l’Espace Lapoutroie, à Lannilis (repli dans la salle Yves-Nicolas en cas de mauvais temps). .
Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 00 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle ‘Qu’est-ce ?’ par Casus Délires, musique et gestuelle Lannilis a été mis à jour le 2026-07-10 par OT PAYS DES ABERS
À voir aussi à Lannilis (Finistère)
- Mercredis matin de l’orgue Place Général Leclerc Lannilis 15 juillet 2026
- Balade à cheval Lieu-dit Troréon Lannilis 15 juillet 2026
- L’Art dans les chapelles du Léon Exposition de Véronique Porot Lieu-dit Bergot Lannilis 15 juillet 2026
- Initiation aux danses bretonnes Salle Yves Nicolas Lannilis 15 juillet 2026
- Mercredis matin de l’orgue Place Général Leclerc Lannilis 22 juillet 2026