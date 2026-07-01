Informations pratiques

Lannilis

Spectacle ‘Qu’est-ce ?’ par Casus Délires, musique et gestuelle

Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:30:00

fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Pour ce spectacle familial, Johann Sauvage et Wenclesas Hervieux mêlent mime, clown, piano et accordéon dans un univers burlesque et poétique, peuplé de personnages drôles et attachants.

Par Casus Délires, formé de Johann Sauvage et Wenclesas Hervieux.

Rendez-vous le 23 juillet à 17 h 30 à l’Espace Lapoutroie, à Lannilis (repli dans la salle Yves-Nicolas en cas de mauvais temps). .

Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 00 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle ‘Qu’est-ce ?’ par Casus Délires, musique et gestuelle Lannilis a été mis à jour le 2026-07-10 par OT PAYS DES ABERS