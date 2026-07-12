Spectacle, représentation Le jardinier Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Informations pratiques

Villers-lès-Nancy

Spectacle, représentation Le jardinier

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 14:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

BaBoCHE défend ses chansons sur scène dans une ambiance emprunte de sons de guitares alambiqués. Sur des musiques Blues, Rock & Folk, sa voix de diseur de mots invite le public à le suivre sur le fil de ses histoires et ce, toujours en poésie. Alors, venez boire ses paroles, ses vers et tendre l’oreille.Tout public

0 .

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

BaBoCHE performs his songs on stage in an atmosphere filled with intricate guitar sounds. Set to blues, rock, and folk music, his storytelling voice invites the audience to follow him through his tales, always told with poetic flair. So come and soak up his words and verses, and lend an ear.

L’événement Spectacle, représentation Le jardinier Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY