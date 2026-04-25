Spectacle Requiem(s) Théâtre Le Carreau – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Spectacle Requiem(s)

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-14 20:00:00

fin : 2026-10-14 21:45:00

Date(s) :

2026-10-14

Fêtons les trente ans du Carreau en musique

Le 12 octobre 1996, en soirée inaugurale, Le Carreau présentait le Requiem de Mozart sous la direction experte du grand chef d’orchestre Philippe Herreweghe. Trente ans plus tard et à deux jours près, cette œuvre magistrale, l’ultime et inachevée du célèbre compositeur de Salzbourg, revient à Forbach dans une transcription pour quatuor à cordes de 1802, en regard avec Les Sept Dernières Paroles du Christ en croix, quatuor à cordes de Haydn achevé en 1787. Le Quatuor Debussy rassemble pour la première fois ces deux partitions au lien évident, celui de l’entre-deux d’un dialogue entre humain et divin, entre vie et mort, entre ciel et terre. Ce sont aussi deux pièces d’hommes qui se vouaient une admiration et une reconnaissance mutuelles. Avec la mise en scène de Louise Moaty, les musiciens font corps avec les notes au cœur d’un écrin de beauté. Parfois seulement éclairés à la bougie, faits d’ombres et d’éblouissements, de rencontres et d’isolement, ils sont à l’image de la musique qui nous est jouée. Un programme musical au sommet, pour célébrer les trois décennies de la Scène nationale à Forbach et en Moselle est.Tout public

27 .

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s Celebrate Le Carreau’s 30th Anniversary with Music

On the evening of October 12, 1996, during its opening night, Le Carreau presented Mozart’s Requiem under the expert direction of the great conductor Philippe Herreweghe. Thirty years later—give or take two days—this masterful work, the last and unfinished piece by thecomposer from Salzburg, returns to Forbach in an 1802 transcription for string quartet, paired with Haydn’s string quartet *The Seven Last Words of Christ on the Cross*, completed in 1787. The Debussy Quartet brings these two scores together for the first time, united by an obvious connection: the space between a dialogue between the human and the divine, between life and death, between heaven and earth. These are also two works by men who held each other in mutual admiration and appreciation. Under Louise Moaty’s direction, the musicians become one with the notes at the heart of a setting of beauty. At times illuminated only by candlelight, made up of shadows and flashes of light, of encounters and isolation, they embody the music being performed for us. A musical program of the highest caliber, celebrating three decades of the Scène nationale in Forbach and eastern Moselle.

L’événement Spectacle Requiem(s) Forbach a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH