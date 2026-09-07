Spectacle : Résister, restaurer…., La Poste aux chevaux des Ormes, Les Ormes

Informations pratiques

Spectacle : Résister, restaurer…. Dimanche 20 septembre, 14h00 La Poste aux chevaux des Ormes Vienne

Entrée gratuite. Participation au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans l’une des salles de la Poste aux chevaux, la comédienne Catherine Jarrett proposera une lecture de textes autour du thème « Résister, restaurer ».

Des séances d’une dizaine de minutes auront lieu toutes les heures.

Entrée gratuite, participation libre au chapeau.

La Poste aux chevaux des Ormes 25 Route Nationale 10 86220 Les Ormes Nouvelle Aquitaine Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 88 55 33 64 http://laposteauxchevaux.com Ancien relais de poste du XVIIIe siècle, cet édifice est classé au titre des Monuments historiques pour la qualité et la pureté de son architecture. Considéré comme l’un des plus remarquables témoignages de l’architecture civile du XVIIIe siècle dans le département de la Vienne, il illustre le rôle essentiel des relais de poste dans l’organisation des déplacements et des échanges à l’époque moderne. Accès direct sur la Nationale 10

Lecture de textes sur le thème résister, restaurer par la comédienne Catherine Jarrett dans une des salles de la Poste aux chevaux. Phases d’une dizaine de minutes toutes les heures.

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