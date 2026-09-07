Une petite sonate de Mozart pour flûte et harpe, Le Relais de Postes aux Chevaux, Les Ormes

Informations pratiques

Une petite sonate de Mozart pour flûte et harpe Dimanche 20 septembre, 12h00 Le Relais de Postes aux Chevaux Vienne

Entrée gratuite. Participation au chapeau. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Laissez-vous porter par une parenthèse musicale avec une sonate de Mozart interprétée par Jocelyn Aubrun, flûte solo de l’Orchestre national de Lyon, et Aliénor Mancip, professeure au Conservatoire de Tours, à la harpe.

Des concerts d’une durée de 10 minutes seront proposés toutes les heures dans une salle de la Poste aux Chevaux.

Le Relais de Postes aux Chevaux 25-27 D910, 86220 Les Ormes Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 88 55 33 64 https://laposteauxchevaux.com https://www.facebook.com/LaPosteauxChevaux Ancien Relais de Poste du XVIII ème siècle, construit par le Comte d’Argenson, primitivement pour être un haras. Grand quadrilatère de 70 m. de côté formé par 4 bâtiments symétriques 2 à 2 entourant une cour carrée centrée par un bassin (pédiluve) circulaire de 35m de diamètre. La visite peut être libre. Une visite sonore racontant l’histoire du lieu et sa construction est possible avec l’aide d’un téléphone pouvant lire les QR codes.

Des salles d’exposition reprennent l’histoire des relais de Poste en général et de celui des Ormes en particulier. Des documents et des objets authentiques y sont exposés. Sur l’ancienne Nationale 10. Possibilité de Parking très proche

Une petite sonate de Mozart pour flûte Jocelyn Aubrun, flûte solo de l’orchestre national de Lyon et harpe, Aliénor Mancip, professeur au Conservatoire de Tours. 10 minutes toutes les heures dans une…

domaine public©