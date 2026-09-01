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Spectacle Rojéo et Muliette Soye-en-Septaine

samedi 19 septembre 2026 · Soye-en-Septaine

Spectacle Rojéo et Muliette Soye-en-Septaine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
1 Route de Savigny
Ville
18340 Soye-en-Septaine
Département
Cher
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Soye-en-Septaine

Spectacle Rojéo et Muliette

1 Route de Savigny Soye-en-Septaine Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La Communauté de Communes de La Septaine vous propose d’assister à la représentation de Allez les Filles!
Lucie et Jean, deux pensionnaires d’une maison de retraite, pour tuer le temps, s’inventent des vies de théâtre. Aujourd’hui, il sera Roméo, demain peut-être Hamlet, et elle, elle sera Juliette, aujourd’hui et à jamais… Juliette, éternelle jeunesse… Parce que le reste s’efface, mais Juliette et Roméo, eux, sont toujours là, dans un coin de mémoire… Amoureux comme au premier et au dernier jour de leurs vies… 10  .

1 Route de Savigny Soye-en-Septaine 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 80 77  service-evenementiel@cc-laseptaine.fr

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English :

The Communauté de Communes de La Septaine invites you to attend a performance of Allez les Filles!

L’événement Spectacle Rojéo et Muliette Soye-en-Septaine a été mis à jour le 2026-09-01 par BERRY

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