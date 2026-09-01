Informations pratiques

Soye-en-Septaine

Spectacle Rojéo et Muliette

1 Route de Savigny Soye-en-Septaine Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La Communauté de Communes de La Septaine vous propose d’assister à la représentation de Allez les Filles!

Lucie et Jean, deux pensionnaires d’une maison de retraite, pour tuer le temps, s’inventent des vies de théâtre. Aujourd’hui, il sera Roméo, demain peut-être Hamlet, et elle, elle sera Juliette, aujourd’hui et à jamais… Juliette, éternelle jeunesse… Parce que le reste s’efface, mais Juliette et Roméo, eux, sont toujours là, dans un coin de mémoire… Amoureux comme au premier et au dernier jour de leurs vies… 10 .

1 Route de Savigny Soye-en-Septaine 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 80 77 service-evenementiel@cc-laseptaine.fr

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English :

The Communauté de Communes de La Septaine invites you to attend a performance of Allez les Filles!

L’événement Spectacle Rojéo et Muliette Soye-en-Septaine a été mis à jour le 2026-09-01 par BERRY