SPECTACLE ROSEMONDE PAR LA COMPAGNIE DU VIDE Aniane
mercredi 5 août 2026 · Aniane
Informations pratiques
Aniane
SPECTACLE ROSEMONDE PAR LA COMPAGNIE DU VIDE
Place Etienne Sanier Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Ce Spectacle ne se regarde pas, il se vit !
Spectacle Rosemonde joué par la Compagnie du Vide. Rosemonde n’est jamais bien loin. Puisqu’elle est là. Elle va en profiter pour tester, en avant-première mondiale, une idée incongrue.
Celle qu’elle n’a jamais osé tester chez elle… même les volets fermés !
Ici devant vos yeux, Rosemonde va prendre des risques, des vrais.
De la peur, de l’émotion, de l’argumentation. Comment repousser le moment fatidique ?
Plus de temps pour ces simagrées. Il faut sauter !
Rosemonde désarçonne, amène à l’opposé du prévisible. Rosemonde, c’est une sorte de solo clownesque, mais c’est avant tout un moment de vie désopilant !
C’est gonflé, exagéré… tout juste extravagant !
Ce spectacle ne se regarde pas, il se vit ! .
Place Etienne Sanier Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 40
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English :
This show isn’t just for watching—it’s for experiencing!
L’événement SPECTACLE ROSEMONDE PAR LA COMPAGNIE DU VIDE Aniane a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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