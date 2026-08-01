Informations pratiques

Aniane

SPECTACLE ROSEMONDE PAR LA COMPAGNIE DU VIDE

Place Etienne Sanier Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Ce Spectacle ne se regarde pas, il se vit !

Spectacle Rosemonde joué par la Compagnie du Vide. Rosemonde n’est jamais bien loin. Puisqu’elle est là. Elle va en profiter pour tester, en avant-première mondiale, une idée incongrue.

Celle qu’elle n’a jamais osé tester chez elle… même les volets fermés !

Ici devant vos yeux, Rosemonde va prendre des risques, des vrais.

De la peur, de l’émotion, de l’argumentation. Comment repousser le moment fatidique ?

Plus de temps pour ces simagrées. Il faut sauter !

Rosemonde désarçonne, amène à l’opposé du prévisible. Rosemonde, c’est une sorte de solo clownesque, mais c’est avant tout un moment de vie désopilant !

C’est gonflé, exagéré… tout juste extravagant !

Ce spectacle ne se regarde pas, il se vit ! .

Place Etienne Sanier Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This show isn’t just for watching—it’s for experiencing!

L’événement SPECTACLE ROSEMONDE PAR LA COMPAGNIE DU VIDE Aniane a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT