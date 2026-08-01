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AGENDA · Aniane

SPECTACLE ROSEMONDE PAR LA COMPAGNIE DU VIDE Aniane

mercredi 5 août 2026 · Aniane

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Adresse
Place Etienne Sanier
Ville
34150 Aniane
Département
Hérault
Tarif

Aniane

SPECTACLE ROSEMONDE PAR LA COMPAGNIE DU VIDE

Place Etienne Sanier Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Ce Spectacle ne se regarde pas, il se vit !
Spectacle Rosemonde joué par la Compagnie du Vide. Rosemonde n’est jamais bien loin. Puisqu’elle est là. Elle va en profiter pour tester, en avant-première mondiale, une idée incongrue.

Celle qu’elle n’a jamais osé tester chez elle… même les volets fermés !

Ici devant vos yeux, Rosemonde va prendre des risques, des vrais.

De la peur, de l’émotion, de l’argumentation. Comment repousser le moment fatidique ?

Plus de temps pour ces simagrées. Il faut sauter !

Rosemonde désarçonne, amène à l’opposé du prévisible. Rosemonde, c’est une sorte de solo clownesque, mais c’est avant tout un moment de vie désopilant !

C’est gonflé, exagéré… tout juste extravagant !

Ce spectacle ne se regarde pas, il se vit !   .

Place Etienne Sanier Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 40 

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English :

This show isn’t just for watching—it’s for experiencing!

L’événement SPECTACLE ROSEMONDE PAR LA COMPAGNIE DU VIDE Aniane a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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