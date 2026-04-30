Spectacle Rougeline et Igor. Un spectacle des Radicelles Infimes mediatheque Trun

Trun

Spectacle Rougeline et Igor. Un spectacle des Radicelles Infimes

mediatheque Le château Trun Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 16:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Rougeline et Igor

Un spectacle des Radicelles Infimes, Caroline Flamant et Manuel Decocq

Lorsqu’elle se promène dans la nature, Rougeline finit toujours par trouver un

endroit où poser son petit tabouret sur lequel elle aime s’installer pour tricoter,

raconter des histoires à qui veut, en faisant des pieds de nez au grand méchant

loup. Elle parle aux fourmis, ausculte les noisettes véreuses à la loupe et dialogue

avec de drôles de créatures feutrées sorties de son panier…

Parc du Château de Rânes

(repli à la salle des fêtes si intempéries)

En famille, à partir de 5 ans.

Gratuit, accès libre .

mediatheque Le château Trun 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 66 18 animations-mediatheque@argentan-intercom.fr

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English : Spectacle Rougeline et Igor. Un spectacle des Radicelles Infimes

L’événement Spectacle Rougeline et Igor. Un spectacle des Radicelles Infimes Trun a été mis à jour le 2026-04-30 par Terres d’Argentan Intercom