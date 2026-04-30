Spectacle Rougeline et Igor. Un spectacle des Radicelles Infimes mediatheque Trun
Spectacle Rougeline et Igor. Un spectacle des Radicelles Infimes mediatheque Trun mercredi 3 juin 2026.
Trun
Spectacle Rougeline et Igor. Un spectacle des Radicelles Infimes
mediatheque Le château Trun Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 16:30:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Rougeline et Igor
Un spectacle des Radicelles Infimes, Caroline Flamant et Manuel Decocq
Lorsqu’elle se promène dans la nature, Rougeline finit toujours par trouver un
endroit où poser son petit tabouret sur lequel elle aime s’installer pour tricoter,
raconter des histoires à qui veut, en faisant des pieds de nez au grand méchant
loup. Elle parle aux fourmis, ausculte les noisettes véreuses à la loupe et dialogue
avec de drôles de créatures feutrées sorties de son panier…
Parc du Château de Rânes
(repli à la salle des fêtes si intempéries)
En famille, à partir de 5 ans.
Gratuit, accès libre .
mediatheque Le château Trun 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 66 18 animations-mediatheque@argentan-intercom.fr
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English : Spectacle Rougeline et Igor. Un spectacle des Radicelles Infimes
L’événement Spectacle Rougeline et Igor. Un spectacle des Radicelles Infimes Trun a été mis à jour le 2026-04-30 par Terres d’Argentan Intercom
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