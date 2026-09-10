Spectacle : scène théâtralisée en costume, les fours à chaux, Fours à chaux, Cartigny-l’Épinay

Informations pratiques

Spectacle : scène théâtralisée en costume, les fours à chaux Samedi 19 septembre, 15h00, 17h00 Fours à chaux Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À travers une mise en scène vivante et immersive, cinq comédiens en costume vous plongent au cœur du XIXe siècle et incarnent les personnages clés de cette époque. Vous découvrirez l’histoire de la famille Pagny, qui a exploité la carrière de chaux de Cartigny-L’épinay et bâti un véritable empire.

De cette activité florissante sont nés le château, mais aussi les maisons ouvrières encore visibles aujourd’hui dans le bourg. Une manière originale et captivante de comprendre l’essor industriel et humain qui a marqué durablement notre territoire.

Fours à chaux Fours à chaux, 14330 Cartigny-l’Épinay Cartigny-l’Épinay 14330 Calvados Normandie

À travers une mise en scène vivante et immersive, cinq comédiens en costume vous plongent au cœur du XIXe siècle et incarnent les personnages clés de cette époque. Vous découvrirez l’histoire de la a…

©les mystères de l’histoire