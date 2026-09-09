Spectacle Sexe, Mensonges et Casting Café théâtre Le Flibustier Aix-en-Provence
vendredi 11 septembre 2026 · Café théâtre Le Flibustier · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Spectacle Sexe, Mensonges et Casting
Du vendredi 11 au samedi 12 septembre 2026 à partir de 21h. Café théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-11
Patrick, producteur de cinéma, finalise son nouveau film. Une jeune femme débarque pour auditionner, alors que le casting est bouclé. Une comédie de Franckie Charras.
Patrick tente toutefois de la séduire, quitte à mentir et enchaîner les quiproquos, avec la complicité plus ou moins volontaire de son pote Jean-Louis. Françoise, la femme et associée de Patrick, veille au grain… .
Café théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Patrick, a film producer, is putting the finishing touches on his new movie. A young woman shows up to audition, even though the cast has already been finalized. A comedy by Franckie Charras.
L’événement Spectacle Sexe, Mensonges et Casting Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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