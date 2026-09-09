Spectacle Sexe, Mensonges et Casting Café théâtre Le Flibustier Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Spectacle Sexe, Mensonges et Casting

Du vendredi 11 au samedi 12 septembre 2026 à partir de 21h. Café théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 21:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-11

Patrick, producteur de cinéma, finalise son nouveau film. Une jeune femme débarque pour auditionner, alors que le casting est bouclé. Une comédie de Franckie Charras.

Patrick tente toutefois de la séduire, quitte à mentir et enchaîner les quiproquos, avec la complicité plus ou moins volontaire de son pote Jean-Louis. Françoise, la femme et associée de Patrick, veille au grain… .

Café théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Patrick, a film producer, is putting the finishing touches on his new movie. A young woman shows up to audition, even though the cast has already been finalized. A comedy by Franckie Charras.

L’événement Spectacle Sexe, Mensonges et Casting Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence