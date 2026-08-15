Spectacle Shoe & shoes Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Spectacle Shoe & shoes

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 11:00:00

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Quelque part, entourée de boîte à chaussures oubliées, une femme nous entraîne à travers les fragments du puzzle de son passé. Dans la poussière et la douceur, des souvenirs émergent des éclats de rire, des pas d’enfant perchés sur ceux d’un père, des chaussures de clown…Au fil de ses découvertes, elle se laisse emporter, trébuche, virevolte et devient presque équilibriste. L’espace se transforme alors en piste de cirque, les boîtes en estrades, les ombres en numéros. Lorsqu’elle chausse enfin une paire rassemblée, elle n’est plus tout à fait la même.

Spectacle proposé dans le cadre du festival théatre à tout âge et en partenariat avec très tôt théatre.

Durée de 35min

Dés 3 ans .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

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English :

L’événement Spectacle Shoe & shoes Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS