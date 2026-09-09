Spectacle Silvia Gribaudi (Italie) R. Osa CS 30824 Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Spectacle Silvia Gribaudi (Italie) R. Osa

Samedi 3 octobre 2026 de 14h30 à 15h15. CS 30824 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03 15:15:00

Date(s) :

2026-10-03

Silvia Gribaudi signe une pièce à la fois drôle et engagée, portée par l’énergie éclatante de Claudia A. Marsicano.

En détournant les codes de la virtuosité, la performeuse célèbre un corps libre, loin des normes imposées. Entre humour, audace et complicité avec le public, ce spectacle est un joyeux manifeste pour oser être pleinement soi.

Prix UBU de la meilleure interprète en Italie.



Dans le cadre de la Biennale d’Aix-en-Provence. Regards vers l’Italie , une journée pour découvrir l’effervescence artistique de la danse en Italie. .

CS 30824 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence 13627 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Silvia Gribaudi has written a play that is both funny and thought-provoking, brought to life by Claudia A. Marsicano’s dazzling energy.

L’événement Spectacle Silvia Gribaudi (Italie) R. Osa Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence