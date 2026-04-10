Spectacle « Sounou Thiossane » (10 mai 2026) – Mamadou Sall | Festival Fabula Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal Rennes
Spectacle « Sounou Thiossane » (10 mai 2026) – Mamadou Sall | Festival Fabula Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal Rennes dimanche 10 mai 2026.
Spectacle « Sounou Thiossane » (10 mai 2026) – Mamadou Sall | Festival Fabula Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal Rennes Dimanche 10 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine
Tarif plein : 10 €, réduit : 8 €, carte SORTIR !
Un voyage dans l’ancien royaume de Kadjar avec Mamadou Sall, entre rites, croyances et récits de l’Afrique de l’Ouest au festival Fabula.
Un voyage dans le temps au royaume de Kadjar
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Mamadou Sall nous emmène à Kadjar, un ancien royaume africain aujourd’hui disparu. À travers ses histoires, il fait revivre une Afrique traditionnelle où les rites, les croyances et la mémoire des ancêtres rythmaient la vie des communautés.
_**Tout public à partir de 7 ans**_
### L’artiste
Originaire de Mauritanie, Mamadou Sall raconte les histoires traditionnelles de son pays et de l’Afrique de l’Ouest. Conteur voyageur, il collecte et transmet ces récits dans les écoles, centres culturels et festivals à travers le monde, faisant vivre la tradition orale et la langue française.
### Expérience du public
À travers la parole du conteur, le public découvre un univers où les récits expliquent le monde : la relation entre l’homme et la nature, le rôle des ancêtres, les cérémonies qui rythment la vie collective. Les histoires deviennent un voyage dans une culture où la parole est un lien entre les générations.
### Contexte festival
Ce spectacle fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !
**Programmation du dimanche 10 mai :**
* 10h — Dessine-moi le vent — Isabelle Bouchex
* 11h — La baleine — Élisabeth Troestler
* 14h30 — Sounou Thiossane — Mamadou Sall
* 16h — À la lisière des trois pays et des deux mondes — Patrick Ewen
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-10T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-10T16:30:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture
Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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