Spectacle Tadam Thionville
vendredi 27 novembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Spectacle Tadam
30 boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-27 10:00:00
fin : 2026-11-27 11:10:00
Date(s) :
2026-11-27 2026-11-29
Le papa de Louison est un grand magicien. Un jour, il a voulu réaliser un grand tour La Grande Disparition . Et il a raté. Depuis, rien n’est plus comme avant. Louison, qui a grandi, cherche à comprendre. Dans Tadam, Baptiste Toulemonde fait appel à la magie, pour montrer que les parents ne sont pas des super héros. Un spectacle libérateur.Tout public
18 .
30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 14 92 infos@nest-theatre.fr
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English :
Louison’s dad is a great magician. One day, he wanted to perform a big trick: “The Great Disappearance.” And he failed. Since then, nothing has been the same. Now that Louison has grown up, he’s trying to make sense of it all. In *Tadam*, Baptiste Toulemonde uses magic to show that parents aren’t superheroes. A liberating show.
L’événement Spectacle Tadam Thionville a été mis à jour le 2026-08-19 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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