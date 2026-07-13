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Spectacle Tant bien que mal rue des sports Mesquer

samedi 20 mars 2027 · rue des sports · Mesquer

Informations pratiques

Début
samedi 20 mars 2027
Fin
samedi 20 mars 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
rue des sports
Adresse
Artymes
Ville
44420 Mesquer
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Mesquer

Spectacle Tant bien que mal

rue des sports Artymes Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 20:30:00
fin : 2027-03-20

Date(s) :
2027-03-20

TANT BIEN QUE MAL 

Duo théâtre musique 

Un spectacle sensible et puissant, mêlant résilience et humour 
Le pire serait qu’on n’arrive ni à en rire, ni à en parler . Les Reimmors viennent de perdre l’un des leurs. On embarque dans une épopée poignante où la mort vient frapper en plein cœur les membres de cette famille. Dans cet élan, les enfants font honneur au défunt, faisant vibrer souvenirs, hommages sincères et blagues douteuses. Unis, ils font s’entrechoquer les idées de Socrate, Natasha St-Pier et Damasio. 
Une histoire où l’on apprend à dire au revoir, à finir ses phrases ou à s’échapper par la fenêtre. En bref, un hymne à la vie, qui fait rejaillir la beauté au milieu du drame, en restant toujours drôle. Tant Bien Que Mal.

Quinze ans après La Famille vient en mangeant, la fratrie vient de perdre l’un des siens… Le premier opus s’organisait autour de la naissance. La suite s’organisera autour de la mort. La mort qui, comme une naissance, surprend. Qui remue tout un clan. Qui change l’ordre des choses. Retrouver l’équilibre. Transformer ce qui nous déforme. Tant bien que mal. 

Dans cette pièce de théâtre, Marie-Magdeleine, accompagnée pour la première fois par un musicien sur scène, porte les invisibles. 

Par la peine et par la joie, par le rire et les pleurs plus entremêlés que jamais, Tant bien que mal fait entendre la voix du défunt et celle des survivants, tous imbriqués. 

 
Le texte est remarquable de justesse, d’émotion et nous chahute entre rire et larmes.  Marie Bitschené, Froggy’s Delight Janvier 2026 

Le spectacle auquel j’ai assisté dépasse tout ce que j’aurais pu imaginer  David Season, Les Chroniques d’Alceste Février 2026 

Un éblouissant jeu solo  Les Trois Coups Juillet 2023 

Découvrir le spectacle video 

Billetterie   

Mairie  
Site internet de la Mairie www.mesquerquimiac.fr 
Dans nos offices de tourisme

Tout public, à partir de 12 ans  
Durée 1h25 

Placement libre 
 

Distribution

Joué par Marie-Magdeleine, Nicolas Girardi en alternance avec Clément Belio 

Ecrit par Marie-Magdeleine 

Mis en scène par Sarah Reimmors 

Regards extérieurs Milan Filoque, Paul Toucang, Julien Marot, Jérôme Chambon 

Son et lumières Aurélien Macquet 
    .

rue des sports Artymes Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11  animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Spectacle Tant bien que mal Mesquer a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44

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