Spectacle Tant bien que mal rue des sports Mesquer

Informations pratiques

Mesquer

Spectacle Tant bien que mal

rue des sports Artymes Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20 20:30:00

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

TANT BIEN QUE MAL

Duo théâtre musique

Un spectacle sensible et puissant, mêlant résilience et humour

Le pire serait qu’on n’arrive ni à en rire, ni à en parler . Les Reimmors viennent de perdre l’un des leurs. On embarque dans une épopée poignante où la mort vient frapper en plein cœur les membres de cette famille. Dans cet élan, les enfants font honneur au défunt, faisant vibrer souvenirs, hommages sincères et blagues douteuses. Unis, ils font s’entrechoquer les idées de Socrate, Natasha St-Pier et Damasio.

Une histoire où l’on apprend à dire au revoir, à finir ses phrases ou à s’échapper par la fenêtre. En bref, un hymne à la vie, qui fait rejaillir la beauté au milieu du drame, en restant toujours drôle. Tant Bien Que Mal.

Quinze ans après La Famille vient en mangeant, la fratrie vient de perdre l’un des siens… Le premier opus s’organisait autour de la naissance. La suite s’organisera autour de la mort. La mort qui, comme une naissance, surprend. Qui remue tout un clan. Qui change l’ordre des choses. Retrouver l’équilibre. Transformer ce qui nous déforme. Tant bien que mal.

Dans cette pièce de théâtre, Marie-Magdeleine, accompagnée pour la première fois par un musicien sur scène, porte les invisibles.

Par la peine et par la joie, par le rire et les pleurs plus entremêlés que jamais, Tant bien que mal fait entendre la voix du défunt et celle des survivants, tous imbriqués.



Le texte est remarquable de justesse, d’émotion et nous chahute entre rire et larmes. Marie Bitschené, Froggy’s Delight Janvier 2026

Le spectacle auquel j’ai assisté dépasse tout ce que j’aurais pu imaginer David Season, Les Chroniques d’Alceste Février 2026

Un éblouissant jeu solo Les Trois Coups Juillet 2023

Découvrir le spectacle video

Billetterie

Mairie

Site internet de la Mairie www.mesquerquimiac.fr

Dans nos offices de tourisme

Tout public, à partir de 12 ans

Durée 1h25

Placement libre



Distribution

Joué par Marie-Magdeleine, Nicolas Girardi en alternance avec Clément Belio

Ecrit par Marie-Magdeleine

Mis en scène par Sarah Reimmors

Regards extérieurs Milan Filoque, Paul Toucang, Julien Marot, Jérôme Chambon

Son et lumières Aurélien Macquet

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rue des sports Artymes Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Spectacle Tant bien que mal Mesquer a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44