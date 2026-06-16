Champagnac-la-Rivière

Spectacle Tarantata, danse acrobatique

Chemin des Planches Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La Compagnie S(u)spiri vous propose son spectacle Tarantata où danse et acrobaties sont au programme ! C’est une performance physique autant qu’un voyage poétique et lumineux inspirée des danses du sud de l’Iralie. .

Chemin des Planches Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 03 15 75 contact@suspiri.fr

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English : Spectacle Tarantata, danse acrobatique

L’événement Spectacle Tarantata, danse acrobatique Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Ouest Limousin