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Spectacle Tarantata, danse acrobatique Champagnac-la-Rivière

Spectacle Tarantata, danse acrobatique Champagnac-la-Rivière

Spectacle Tarantata, danse acrobatique Champagnac-la-Rivière samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Chemin des Planches

Ville : 87150 Champagnac-la-Rivière

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Champagnac-la-Rivière

Spectacle Tarantata, danse acrobatique

Chemin des Planches Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

La Compagnie S(u)spiri vous propose son spectacle Tarantata où danse et acrobaties sont au programme ! C’est une performance physique autant qu’un voyage poétique et lumineux inspirée des danses du sud de l’Iralie.   .

Chemin des Planches Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 03 15 75  contact@suspiri.fr

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English : Spectacle Tarantata, danse acrobatique

L’événement Spectacle Tarantata, danse acrobatique Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Ouest Limousin

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