Spectacle Tarantata, danse acrobatique Champagnac-la-Rivière
Spectacle Tarantata, danse acrobatique Champagnac-la-Rivière samedi 4 juillet 2026.
Champagnac-la-Rivière
Spectacle Tarantata, danse acrobatique
Chemin des Planches Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
La Compagnie S(u)spiri vous propose son spectacle Tarantata où danse et acrobaties sont au programme ! C’est une performance physique autant qu’un voyage poétique et lumineux inspirée des danses du sud de l’Iralie. .
Chemin des Planches Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 03 15 75 contact@suspiri.fr
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English : Spectacle Tarantata, danse acrobatique
L’événement Spectacle Tarantata, danse acrobatique Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Ouest Limousin
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