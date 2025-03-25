Marché fermier semi-nocturne à Champagnac-la-Rivière Champagnac-la-Rivière
Marché fermier semi-nocturne à Champagnac-la-Rivière Champagnac-la-Rivière jeudi 25 juin 2026.
Champagnac-la-Rivière
Marché fermier semi-nocturne à Champagnac-la-Rivière
Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25 22:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Durant l’été, producteurs, communes et la Communauté de Communes Ouest Limousin, vous donnent rendez-vous pour des marchés fermiers semi nocturnes, les jeudis à partir de 18h, dans différentes communes de l’Ouest Limousin. Sur place, produits locaux, frais et cuisinés, raviront vos papilles et peuvent être consommés sur place autour de tablées conviviales. Sur place également: buvette, grill. N’oubliez pas vos assiettes et vos couverts ! .
Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 22 21 tourisme@ouestlimousin.com
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L’événement Marché fermier semi-nocturne à Champagnac-la-Rivière Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Ouest Limousin
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