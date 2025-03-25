La Marche des conteurs Place de la mairie (en extérieur) Champagnac-la-Rivière
La Marche des conteurs Place de la mairie (en extérieur) Champagnac-la-Rivière mardi 4 août 2026.
Champagnac-la-Rivière
La Marche des conteurs
Place de la mairie (en extérieur) 4 Place de la Mairie Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Depuis 2007, chaque été, des conteurs professionnels colportent une parole poétique, ludique et engagée. La Marche des Conteurs est un acte de résistance modeste mais volontaire. Un échange simple et solidaire qui s’ancre dans des valeurs de rencontre et d’ouverture. Soyez au rendez-vous, chaque représentation est unique, laquelle allez-vous choisir ? .
Place de la mairie (en extérieur) 4 Place de la Mairie Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 43 47 62 lamarchedesconteurs@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Marche des conteurs
L’événement La Marche des conteurs Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Ouest Limousin
À voir aussi à Champagnac-la-Rivière (Haute-Vienne)
- Marché de Champagnac la Rivière Champagnac-la-Rivière 12 mai 2026
- Atelier de dessin et de BD pour les 7 à 14 ans. Champagnac-la-Rivière 13 mai 2026
- Portes ouvertes aux Jardins des Mondoux Les Mondoux Champagnac-la-Rivière 17 mai 2026
- Rando découverte du site des prairies humides de la Fond du Loup Champagnac-la-Rivière 7 juin 2026
- Fête de la musique de Champagnac la Rivière Près de la salle des fêtes Champagnac-la-Rivière 21 juin 2026