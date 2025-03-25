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La Marche des conteurs Place de la mairie (en extérieur) Champagnac-la-Rivière

La Marche des conteurs Place de la mairie (en extérieur) Champagnac-la-Rivière

La Marche des conteurs Place de la mairie (en extérieur) Champagnac-la-Rivière mardi 4 août 2026.

Lieu : Place de la mairie (en extérieur)

Adresse : 4 Place de la Mairie

Ville : 87150 Champagnac-la-Rivière

Département : Haute-Vienne

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Champagnac-la-Rivière

La Marche des conteurs

Place de la mairie (en extérieur) 4 Place de la Mairie Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Depuis 2007, chaque été, des conteurs professionnels colportent une parole poétique, ludique et engagée. La Marche des Conteurs est un acte de résistance modeste mais volontaire. Un échange simple et solidaire qui s’ancre dans des valeurs de rencontre et d’ouverture. Soyez au rendez-vous, chaque représentation est unique, laquelle allez-vous choisir ?   .

Place de la mairie (en extérieur) 4 Place de la Mairie Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 43 47 62  lamarchedesconteurs@gmail.com

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English : La Marche des conteurs

L’événement La Marche des conteurs Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Ouest Limousin

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