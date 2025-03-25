Concert Alberi Sonori Les Jarosses Champagnac-la-Rivière
Concert Alberi Sonori Les Jarosses Champagnac-la-Rivière vendredi 31 juillet 2026.
Champagnac-la-Rivière
Concert Alberi Sonori
Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Venez vivre une soirée au rythme de la musique italienne traditionnelle avec un concert d’Alberi Sonori, un atelier de chant et de danses traditionnelles. .
Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 26 41 59 fanedeculture@orange.fr
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English : Concert Alberi Sonori
L’événement Concert Alberi Sonori Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Ouest Limousin
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