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Atelier danses du sud de l’Italie Les Jarosses Champagnac-la-Rivière

vendredi 31 juillet 2026 · Les Jarosses · Champagnac-la-Rivière

Atelier danses du sud de l’Italie Les Jarosses Champagnac-la-Rivière

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Les Jarosses
Adresse
Ferme Ane et Carotte
Ville
87150 Champagnac-la-Rivière
Département
Haute-Vienne
Tarif

Champagnac-la-Rivière

Atelier danses du sud de l’Italie

Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-07-31 18:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Préparez vous pour le concert de Alberi Sonori qui aura lieu le soir. Chargées d’histoire forte et puisant dans leurs racines dans des formes rituelles de transe et de thérapie ces danses sont rythmées, joyeuses et libératrices. De la pizzica des Pouilles à la tarentelle de Carnaval, nous ferons un voyage dans les rythmes envoutant des musiques du sud de l’Italie. Soyez curieux, venez découvrir !   .

Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 03 15 75  contact@suspiri.fr

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English : Atelier danses du sud de l’Italie

L’événement Atelier danses du sud de l’Italie Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Ouest Limousin

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