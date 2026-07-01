Atelier danses du sud de l’Italie Les Jarosses Champagnac-la-Rivière

Informations pratiques

Champagnac-la-Rivière

Atelier danses du sud de l’Italie

Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:00:00

fin : 2026-07-31 18:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Préparez vous pour le concert de Alberi Sonori qui aura lieu le soir. Chargées d’histoire forte et puisant dans leurs racines dans des formes rituelles de transe et de thérapie ces danses sont rythmées, joyeuses et libératrices. De la pizzica des Pouilles à la tarentelle de Carnaval, nous ferons un voyage dans les rythmes envoutant des musiques du sud de l’Italie. Soyez curieux, venez découvrir ! .

Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 03 15 75 contact@suspiri.fr

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English : Atelier danses du sud de l’Italie

L’événement Atelier danses du sud de l’Italie Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Ouest Limousin