Atelier danses du sud de l’Italie Les Jarosses Champagnac-la-Rivière
vendredi 31 juillet 2026 · Les Jarosses · Champagnac-la-Rivière
Informations pratiques
Champagnac-la-Rivière
Atelier danses du sud de l’Italie
Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-07-31 18:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Préparez vous pour le concert de Alberi Sonori qui aura lieu le soir. Chargées d’histoire forte et puisant dans leurs racines dans des formes rituelles de transe et de thérapie ces danses sont rythmées, joyeuses et libératrices. De la pizzica des Pouilles à la tarentelle de Carnaval, nous ferons un voyage dans les rythmes envoutant des musiques du sud de l’Italie. Soyez curieux, venez découvrir ! .
Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 03 15 75 contact@suspiri.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier danses du sud de l’Italie
L’événement Atelier danses du sud de l’Italie Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Ouest Limousin
À voir aussi à Champagnac-la-Rivière (Haute-Vienne)
- Théâtre Fiasco Les Jarosses Champagnac-la-Rivière 17 juillet 2026
- Marché à la Ferme Ane et Carotte Les Jarosses Champagnac-la-Rivière 17 juillet 2026
- Journée guinguette Champagnac-la-Rivière 19 juillet 2026
- Concert Alberi Sonori Les Jarosses Champagnac-la-Rivière 31 juillet 2026
- Atelier chant traditionnel du sud de l’Italie Les Jarosses Champagnac-la-Rivière 31 juillet 2026