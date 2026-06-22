Champagnac-la-Rivière

Journée guinguette

La Boissonnie Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 12:00:00

fin : 2026-07-19 19:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Venez passez un délicieux moment dans le charmant village de La Boissonnie à Champagnac la Rivière. Au programme, repas champêtre suivi d’un après-midi dansant. .

La Boissonnie Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 56 52 70

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English : Journée guinguette

L’événement Journée guinguette Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Ouest Limousin