Journée guinguette Champagnac-la-Rivière
Journée guinguette Champagnac-la-Rivière dimanche 19 juillet 2026.
Champagnac-la-Rivière
Journée guinguette
La Boissonnie Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 12:00:00
fin : 2026-07-19 19:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Venez passez un délicieux moment dans le charmant village de La Boissonnie à Champagnac la Rivière. Au programme, repas champêtre suivi d’un après-midi dansant. .
La Boissonnie Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 56 52 70
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English : Journée guinguette
L’événement Journée guinguette Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Ouest Limousin
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