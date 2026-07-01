Atelier chant traditionnel du sud de l’Italie Les Jarosses Champagnac-la-Rivière
vendredi 31 juillet 2026 · Les Jarosses · Champagnac-la-Rivière
Informations pratiques
Champagnac-la-Rivière
Atelier chant traditionnel du sud de l’Italie
Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31 13:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Cinzia Minotti du groupe Alberi Sonori vous propose un atelier de chants traditionnels du sud de l’Italie, porteurs d’histoires, de gestes et de mémoires collectives, ils témoignent d’une culture vivante qui continue à se transformer au fil du temps. A travers l’apprentissage des chants issus de différentes régions d’Italie méridionale, cet atelier propose une immersion dans leurs contextes culturels et linguistiques. .
Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 03 15 75 contact@suspiri.fr
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English : Atelier chant traditionnel du sud de l’Italie
L’événement Atelier chant traditionnel du sud de l’Italie Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Ouest Limousin
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