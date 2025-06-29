Visite du Château de Brie et de sa grange médiévale Château de Brie Champagnac-la-Rivière

Champagnac-la-Rivière

Visite du Château de Brie et de sa grange médiévale

Château de Brie Brie Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 14:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-03 2026-05-08 2026-05-10 2026-05-14 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09

Venez visiter un château entièrement meublé, habité au quotidien, et une magnifique grange médiévale. Vous découvrirez une maison qui vit ! Promenez vous dans le parc et demandez au guide (le plus souvent, le propriétaire des lieux) de vous indiquer des idées de promenades au gré des chemins avoisinants.

Dans le Château (construit en 1484 par Jehan de Brie et ayant appartenu à la famille Mirabeau), vous découvrirez un magnifique donjon et sa voûte terminale en croisées d’ogives, la Chambre du Poète, la salle-à-manger Renaissance et le magnifique salon XIXème aux décors en stucs. On vous racontera l’histoire de ces pièces, de certains des meubles et des personnes qui y ont habité.

Dans le parc, un ancien bâtiment médiéval de garnison, transformé depuis en grange limousine, vous étonnera avec sa superbe charpente, ses tourelles et ses postes de tir. .

Château de Brie Brie Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 30 10 71 contact@chateaudebrie.fr

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English : Visite du Château de Brie et de sa grange médiévale

L’événement Visite du Château de Brie et de sa grange médiévale Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-04-28 par Terres de Limousin