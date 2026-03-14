Tekn’Odyssée 2026 Ecailles, cendres et sortilèges !

Lieu-dit Château de Brie Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04

Environ 2.500 personnes vont vivre cette fois encore deux soirées et deux nuits totalement immersives, au rythme des performance-lives de plus de 30 artistes français et européens. Scénographie d’envergure avec show-light, mapping et, comme toile de fond, le château de Brie.

Visites familiales possibles pour la journée uniquement avec, dans le parc, des concerts, un village artisanal, des activités récréatives et des food-trucks locaux. .

Lieu-dit Château de Brie Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tekn’Odyssée 2026 Ecailles, cendres et sortilèges !

L’événement Tekn’Odyssée 2026 Ecailles, cendres et sortilèges ! Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-03-10 par Terres de Limousin