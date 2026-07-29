AGENDA · Champagnac-la-Rivière
Tir à l’arc Champagnac-la-Rivière
vendredi 28 août 2026 · Champagnac-la-Rivière
Informations pratiques
Champagnac-la-Rivière
Tir à l’arc
Voie Verte Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 16:30:00
fin : 2026-08-28 17:15:00
Date(s) :
2026-08-28
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Voie Verte Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 18 99 23 bureau.sivu@gmail.com
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English : Tir à l’arc
L’événement Tir à l’arc Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Ouest Limousin
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