Informations pratiques

Champagnac-la-Rivière

Tir à l’arc

Voie Verte Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 16:30:00

fin : 2026-08-28 17:15:00

Date(s) :

2026-08-28

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Voie Verte Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 18 99 23 bureau.sivu@gmail.com

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English : Tir à l’arc

L’événement Tir à l’arc Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Ouest Limousin