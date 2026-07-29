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Tir à l’arc Champagnac-la-Rivière

vendredi 28 août 2026 · Champagnac-la-Rivière

Tir à l’arc Champagnac-la-Rivière

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Voie Verte
Ville
87150 Champagnac-la-Rivière
Département
Haute-Vienne
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Champagnac-la-Rivière

Tir à l’arc

Voie Verte Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 16:30:00
fin : 2026-08-28 17:15:00

Date(s) :
2026-08-28

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Voie Verte Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 18 99 23  bureau.sivu@gmail.com

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English : Tir à l’arc

L’événement Tir à l’arc Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Ouest Limousin

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