Marché à la Ferme Ane et Carotte Les Jarosses Champagnac-la-Rivière

Marché à la Ferme Ane et Carotte

Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2025-12-19 2026-01-16 2026-02-20 2026-03-20 2026-04-17 2026-05-15 2026-06-19 2026-07-17 2026-08-21 2026-09-18 2026-10-16 2026-11-20 2026-12-18 2027-01-15 2027-02-19

Chaque 3eme vendredi du moi, retrouvez un marché de producteurs à la ferme Ane et Carotte. Vous y retrouverez entre autre, Farine & Tartine, Esprit Makasi, La Ferme des Baloffes, Ferme de Busserolles, Chouette Chouette, la distillerie Les 3 sens et bien plus encore… .

Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 26 41 59 lucien.masdieu@wanadoo.fr

English : Marché à la Ferme Ane et Carotte

German : Marché à la Ferme Ane et Carotte

Italiano :

Espanol : Marché à la Ferme Ane et Carotte

L’événement Marché à la Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Ouest Limousin