Théâtre La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France Jardin du Tilleul en face de la mairie Champagnac-la-Rivière
Théâtre La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France Jardin du Tilleul en face de la mairie Champagnac-la-Rivière mercredi 3 juin 2026.
Champagnac-la-Rivière
Théâtre La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France
Jardin du Tilleul en face de la mairie 4 Place de la mairie Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 18:30:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Théâtre de verdure, dans le jardin du tilleul, venez découvrir La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France avec Madelen Larvor, Thierry Maux, Colette Puyhardy et Françoise Renet. Une lecture à 4 voix qui vous ravira ! .
Jardin du Tilleul en face de la mairie 4 Place de la mairie Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 17 72
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English : Théâtre La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France
L’événement Théâtre La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Ouest Limousin
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