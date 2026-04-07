Champagnac-la-Rivière

Rando découverte du site des prairies humides de la Fond du Loup

Lieu de RDV donné à l’inscription Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Lors d’une randonnée, venez découvrir le site des prairies humides de la Fond du Loup avec le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. .

Lieu de RDV donné à l’inscription Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 95 32 f.nauwynck@cen-na.org

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English : Rando découverte du site des prairies humides de la Fond du Loup

L’événement Rando découverte du site des prairies humides de la Fond du Loup Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-04-07 par Terres de Limousin