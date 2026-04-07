Rando découverte du site des prairies humides de la Fond du Loup Champagnac-la-Rivière
Rando découverte du site des prairies humides de la Fond du Loup Champagnac-la-Rivière dimanche 7 juin 2026.
Champagnac-la-Rivière
Rando découverte du site des prairies humides de la Fond du Loup
Lieu de RDV donné à l’inscription Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Lors d’une randonnée, venez découvrir le site des prairies humides de la Fond du Loup avec le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. .
Lieu de RDV donné à l’inscription Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 95 32 f.nauwynck@cen-na.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rando découverte du site des prairies humides de la Fond du Loup
L’événement Rando découverte du site des prairies humides de la Fond du Loup Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-04-07 par Terres de Limousin