Fête de la musique de Champagnac la Rivière Près de la salle des fêtes Champagnac-la-Rivière
Fête de la musique de Champagnac la Rivière Près de la salle des fêtes Champagnac-la-Rivière dimanche 21 juin 2026.
Champagnac-la-Rivière
Fête de la musique de Champagnac la Rivière
Près de la salle des fêtes Le Bourg Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez fêter l’arrivée de l’été ! Venez chanter, jouer ensemble !
Au programme repas sur réservation, 3 chorales à partir de 18h, karaoké. Amenez vos instruments ! Sur place, micro, ampli et électricité. .
Près de la salle des fêtes Le Bourg Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 86 39 08
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English : Fête de la musique de Champagnac la Rivière
L’événement Fête de la musique de Champagnac la Rivière Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Ouest Limousin
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