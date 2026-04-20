Fête de la musique de Champagnac la Rivière Près de la salle des fêtes Champagnac-la-Rivière

Champagnac-la-Rivière

Fête de la musique de Champagnac la Rivière

Près de la salle des fêtes Le Bourg Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez fêter l’arrivée de l’été ! Venez chanter, jouer ensemble !

Au programme repas sur réservation, 3 chorales à partir de 18h, karaoké. Amenez vos instruments ! Sur place, micro, ampli et électricité. .

Près de la salle des fêtes Le Bourg Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 86 39 08

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English : Fête de la musique de Champagnac la Rivière

L’événement Fête de la musique de Champagnac la Rivière Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Ouest Limousin