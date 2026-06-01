Champagnac-la-Rivière

Cinéma itinérant Plus fort que moi

Salle des fêtes Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 23:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Plus fort que moi, c’est l’histoire vraie d’un anglais porteur du syndrome Gilles de La Tourette. Une histoire extra-ordinaire portée à l’écran par l’acteur Robert Aramayo et le réalisateur Kirk Jones.

Film présenté en version originale sous titrée en français. .

Salle des fêtes Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 17 72 communication@champagnac-la-riviere.fr

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English : Cinéma itinérant Plus fort que moi

L’événement Cinéma itinérant Plus fort que moi Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-04 par Terres de Limousin