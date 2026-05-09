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Concert Ben Herbert Larue Les Jarosses Champagnac-la-Rivière

Concert Ben Herbert Larue Les Jarosses Champagnac-la-Rivière

Concert Ben Herbert Larue Les Jarosses Champagnac-la-Rivière jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Les Jarosses

Adresse : Ferme Ane et Carotte

Ville : 87150 Champagnac-la-Rivière

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Champagnac-la-Rivière

Concert Ben Herbert Larue

Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:30:00
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-06-04

Ben Herbert Larue vous transportera dans son univers lors de son concert avec sa belle voix et ses beaux textes.   .

Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 26 41 59  fanedeculture@orange.fr

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English : Concert Ben Herbert Larue

L’événement Concert Ben Herbert Larue Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Ouest Limousin

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