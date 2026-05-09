Concert Ben Herbert Larue Les Jarosses Champagnac-la-Rivière
Concert Ben Herbert Larue Les Jarosses Champagnac-la-Rivière jeudi 4 juin 2026.
Champagnac-la-Rivière
Concert Ben Herbert Larue
Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Ben Herbert Larue vous transportera dans son univers lors de son concert avec sa belle voix et ses beaux textes. .
Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 26 41 59 fanedeculture@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Ben Herbert Larue
L’événement Concert Ben Herbert Larue Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Ouest Limousin
À voir aussi à Champagnac-la-Rivière (Haute-Vienne)
- Portes ouvertes aux Jardins des Mondoux Les Mondoux Champagnac-la-Rivière 17 mai 2026
- Rando découverte du site des prairies humides de la Fond du Loup Champagnac-la-Rivière 7 juin 2026
- Fête de la musique de Champagnac la Rivière Près de la salle des fêtes Champagnac-la-Rivière 21 juin 2026
- Marché fermier semi-nocturne à Champagnac-la-Rivière Champagnac-la-Rivière 25 juin 2026
- La Marche des conteurs Place de la mairie (en extérieur) Champagnac-la-Rivière 4 août 2026