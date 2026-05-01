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Portes ouvertes aux Jardins des Mondoux Les Mondoux Champagnac-la-Rivière

Portes ouvertes aux Jardins des Mondoux Les Mondoux Champagnac-la-Rivière

Portes ouvertes aux Jardins des Mondoux Les Mondoux Champagnac-la-Rivière dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Les Mondoux

Adresse : Jardins des Mondoux

Ville : 87150 Champagnac-la-Rivière

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Champagnac-la-Rivière

Portes ouvertes aux Jardins des Mondoux

Les Mondoux Jardins des Mondoux Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Les Jardins du Mondoux vous ouvre ses portes pour une magnifique journée placée sous le signe de la flore, du jardin et de la botanique.
Au programme vente de végétaux toute la journée (plants de légumes, aromatiques, fleurs, vivaces), marché avec pépiniéristes et producteurs, 10h30 balade à la rencontre des plantes aromatiques et médicinales avec Marion Vignes de Sauvages & Cie, 11h30 et 15h, visite de la ferme (serres plants et verger bio), assiette végétarienne proposée à midi.   .

Les Mondoux Jardins des Mondoux Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 80 93 

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English : Portes ouvertes aux Jardins des Mondoux

L’événement Portes ouvertes aux Jardins des Mondoux Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Ouest Limousin

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