Portes ouvertes aux Jardins des Mondoux Les Mondoux Champagnac-la-Rivière
Portes ouvertes aux Jardins des Mondoux Les Mondoux Champagnac-la-Rivière dimanche 17 mai 2026.
Champagnac-la-Rivière
Portes ouvertes aux Jardins des Mondoux
Les Mondoux Jardins des Mondoux Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Les Jardins du Mondoux vous ouvre ses portes pour une magnifique journée placée sous le signe de la flore, du jardin et de la botanique.
Au programme vente de végétaux toute la journée (plants de légumes, aromatiques, fleurs, vivaces), marché avec pépiniéristes et producteurs, 10h30 balade à la rencontre des plantes aromatiques et médicinales avec Marion Vignes de Sauvages & Cie, 11h30 et 15h, visite de la ferme (serres plants et verger bio), assiette végétarienne proposée à midi. .
Les Mondoux Jardins des Mondoux Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 80 93
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English : Portes ouvertes aux Jardins des Mondoux
L’événement Portes ouvertes aux Jardins des Mondoux Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Ouest Limousin
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