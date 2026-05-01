Spectacle Le Petit Pingre Chez Marcel Champagnac-la-Rivière

Champagnac-la-Rivière

Spectacle Le Petit Pingre

Chez Marcel 29 Rue du Caillaudou Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez voir le spectacle en famille Le Petit Pingre ! C’est l’histoire d’un coeur verrouillé qui s’ouvre de nouveau à l’amour et à la rigolade. .

Chez Marcel 29 Rue du Caillaudou Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 25 52

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English : Spectacle Le Petit Pingre

L’événement Spectacle Le Petit Pingre Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Ouest Limousin