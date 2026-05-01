Spectacle Et c’est pas fini Chez Marcel Champagnac-la-Rivière
Spectacle Et c’est pas fini Chez Marcel Champagnac-la-Rivière samedi 30 mai 2026.
Champagnac-la-Rivière
Spectacle Et c’est pas fini
Chez Marcel 29 Rue du Caillaudou Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez voir le spectacle en famille C’est pas fini pour un moment magique et drôle ! .
Chez Marcel 29 Rue du Caillaudou Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 25 52
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English : Spectacle Et c’est pas fini
L’événement Spectacle Et c’est pas fini Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Ouest Limousin
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