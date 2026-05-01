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Spectacle Et c’est pas fini Chez Marcel Champagnac-la-Rivière

Spectacle Et c’est pas fini Chez Marcel Champagnac-la-Rivière

Spectacle Et c’est pas fini Chez Marcel Champagnac-la-Rivière samedi 30 mai 2026.

Lieu : Chez Marcel

Adresse : 29 Rue du Caillaudou

Ville : 87150 Champagnac-la-Rivière

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Champagnac-la-Rivière

Spectacle Et c’est pas fini

Chez Marcel 29 Rue du Caillaudou Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Venez voir le spectacle en famille C’est pas fini pour un moment magique et drôle !   .

Chez Marcel 29 Rue du Caillaudou Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 25 52 

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English : Spectacle Et c’est pas fini

L’événement Spectacle Et c’est pas fini Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Ouest Limousin

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