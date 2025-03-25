Concert Trio 25 Les Jarosses Champagnac-la-Rivière

Champagnac-la-Rivière

Concert Trio 25

Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Trio 25 va vous faire voyager de la chanson française jusqu’aux sonorités du jazz. .

Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 26 41 59 fanedeculture@orange.fr

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English : Concert Trio 25

L’événement Concert Trio 25 Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Ouest Limousin