Concert Trio 25 Les Jarosses Champagnac-la-Rivière
Concert Trio 25 Les Jarosses Champagnac-la-Rivière vendredi 21 août 2026.
Champagnac-la-Rivière
Concert Trio 25
Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Trio 25 va vous faire voyager de la chanson française jusqu’aux sonorités du jazz. .
Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 26 41 59 fanedeculture@orange.fr
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English : Concert Trio 25
L’événement Concert Trio 25 Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Ouest Limousin
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