Théâtre Les Ronds d’Flan Les Jarosses Champagnac-la-Rivière
Théâtre Les Ronds d’Flan Les Jarosses Champagnac-la-Rivière vendredi 10 juillet 2026.
Champagnac-la-Rivière
Théâtre Les Ronds d’Flan
Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Au programme ce soir Théâtre ! Avec Les Ronds d’Flan !
A mi-chemin entre musique et théâtre, ils revisitent à leur façon les chansons de Bourvil, Fernandel, Les frères Jacques, Ricet Barriet, Henri Salvador… A la sauce tango, tzigane ou rock’n’roll… Un joyeux cocktail de ces airs d’autrefois, entrecoupé de chansons d’aujourd’hui décalées, chansons de notre invention ou de compositeurs contemporains. .
Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 26 41 59 fanedeculture@orange.fr
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English : Théâtre Les Ronds d’Flan
L’événement Théâtre Les Ronds d’Flan Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Ouest Limousin
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