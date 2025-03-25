Théâtre Les Ronds d’Flan Les Jarosses Champagnac-la-Rivière

Champagnac-la-Rivière

Théâtre Les Ronds d’Flan

Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Au programme ce soir Théâtre ! Avec Les Ronds d’Flan !

A mi-chemin entre musique et théâtre, ils revisitent à leur façon les chansons de Bourvil, Fernandel, Les frères Jacques, Ricet Barriet, Henri Salvador… A la sauce tango, tzigane ou rock’n’roll… Un joyeux cocktail de ces airs d’autrefois, entrecoupé de chansons d’aujourd’hui décalées, chansons de notre invention ou de compositeurs contemporains. .

Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 26 41 59 fanedeculture@orange.fr

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English : Théâtre Les Ronds d’Flan

L’événement Théâtre Les Ronds d’Flan Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Ouest Limousin