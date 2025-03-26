Grande fête médiévale du Château de Brie Lieu-dit Château de Brie Champagnac-la-Rivière
Grande fête médiévale du Château de Brie Lieu-dit Château de Brie Champagnac-la-Rivière jeudi 6 août 2026.
Champagnac-la-Rivière
Grande fête médiévale du Château de Brie
Lieu-dit Château de Brie Château de Brie Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Pour sa quatrième édition, la fête médiévale du Château de Brie devient l’événement incontournable de l’été. Plongez dans l’univers fascinant du Moyen-Age.
Au programme 10h à 19h village des artisans d’art, 90 artisans en costume (vanniers, verriers, tailleurs de pierre, forgerons, bourreliers…) partagent leurs savoir-faire à travers démonstrations et ateliers interactifs.
Animations et spectacles Campement viking, reconstitutions historiques, spectacles de combats d’épée.
Ateliers et initiations travail de la forge, et de la taille de pierre, feutrage création de bracelets en fils et animations pour les enfants. Démonstrations de tir à l’arc médiéval et initiations, contes médiévaux pour petits et grands.
Repas médiéval à midi (sur réservation).
En soirée à 20h30 concert de musique irlandaise et celtique du groupe Les Compères .
Lieu-dit Château de Brie Château de Brie Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 30 10 71 chateaudebrie.evenements@gmail.com
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English : Grande fête médiévale du Château de Brie
L’événement Grande fête médiévale du Château de Brie Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Ouest Limousin
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