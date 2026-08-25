Spectacle Téléphone-moi Théâtre François Villon Vesoul
jeudi 18 mars 2027 · Théâtre François Villon · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Spectacle Téléphone-moi
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-18 20:30:00
fin : 2027-03-18
Date(s) :
2027-03-18 2027-03-19
Trois couples, trois générations et trois cabines téléphoniques racontent l’histoire intime d’une famille sur plusieurs décennies. De l’Occupation aux années 2000, les destins de Léon, Madeleine, Louis et Léonore se croisent, entre secrets, traumatismes et réconciliations. Portée par cinq comédiens, la compagnie f.o.u.i.c compose une fresque théâtrale rock et sensible où la petite histoire rencontre la grande Histoire de France. .
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle Téléphone-moi
L’événement Spectacle Téléphone-moi Vesoul a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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