Spectacle Téléphone-moi Théâtre François Villon Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

Spectacle Téléphone-moi

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18 20:30:00

fin : 2027-03-18

Date(s) :

2027-03-18 2027-03-19

Trois couples, trois générations et trois cabines téléphoniques racontent l’histoire intime d’une famille sur plusieurs décennies. De l’Occupation aux années 2000, les destins de Léon, Madeleine, Louis et Léonore se croisent, entre secrets, traumatismes et réconciliations. Portée par cinq comédiens, la compagnie f.o.u.i.c compose une fresque théâtrale rock et sensible où la petite histoire rencontre la grande Histoire de France. .

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Téléphone-moi

L’événement Spectacle Téléphone-moi Vesoul a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)