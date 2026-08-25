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AGENDA · Vesoul

Spectacle Téléphone-moi Théâtre François Villon Vesoul

jeudi 18 mars 2027 · Théâtre François Villon · Vesoul

Informations pratiques

Début
jeudi 18 mars 2027
Fin
jeudi 18 mars 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre François Villon
Adresse
Cours François Villon
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
10 10 22 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vesoul

Spectacle Téléphone-moi

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-18 20:30:00
fin : 2027-03-18

Date(s) :
2027-03-18 2027-03-19

Trois couples, trois générations et trois cabines téléphoniques racontent l’histoire intime d’une famille sur plusieurs décennies. De l’Occupation aux années 2000, les destins de Léon, Madeleine, Louis et Léonore se croisent, entre secrets, traumatismes et réconciliations. Portée par cinq comédiens, la compagnie f.o.u.i.c compose une fresque théâtrale rock et sensible où la petite histoire rencontre la grande Histoire de France.   .

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Spectacle Téléphone-moi

L’événement Spectacle Téléphone-moi Vesoul a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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