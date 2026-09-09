Spectacle The Rise and Fall of David Bowie Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

Informations pratiques

Caen

Spectacle The Rise and Fall of David Bowie

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

The Rise and Fall of David Bowie a été écrit et monté pour les 10 ans de la mort de David Bowie avec l’orchestre symphonique l’H-ékosi Wind Band de la Saison Musicale d’Hérouville.

The Rise and Fall of David Bowie a été écrit et monté pour les 10 ans de la mort de David Bowie avec l’orchestre symphonique l’H-ékosi Wind Band de la Saison Musicale d’Hérouville.

L’envie est vite apparue de faire vivre ce spectacle au-delà de cette commande pour 35 musiciens et de l’adapter pour une formation plus légère, créée pour l’occasion Le Lazarus 4tet (Chant piano basse batterie).

Le comédien Yohann Allex raconte la vie de David Bowie à travers 3 personnages qui l’ont côtoyé. Il interprète tour à tour, Terry Burns, demi-frère de Bowie, véritable mentor pour son jeune frère encore adolescent, Iggy Pop, son compagnon artistique de Los Angeles à Berlin et Philip Glass qui réorchestra en symphonies dans les années 90, comme par effet de miroir, les 3 albums dits de la trilogie Berlinoise.

LAZARUS 5TET Yohann Allex • comédien, Hélène Warthmann • piano, Fred Fournier • basse, texte & direction artistique, Benjamin André • batterie .

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Spectacle The Rise and Fall of David Bowie

*The Rise and Fall of David Bowie* was written and staged to mark the 10th anniversary of David Bowie’s death, featuring the H-ékosi Wind Band, the symphony orchestra of the Hérouville Music Season.

L’événement Spectacle The Rise and Fall of David Bowie Caen a été mis à jour le 2026-08-05 par Calvados Attractivité