Spectacle THOMAS ANGELVY

Boulevard du 122e RI Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

THOMAS ANGELVY sera à l’amphithéâtre de Rodez le jeu. 19 mars 2026 20h30.

A la base, je devais être la nouvelle star de l’humour, mais je me suis fait les croisés, tu connais !

En vrai, pour te convaincre de venir, je pourrais te dire que je suis trop drôle, que j’ai une spontanéité incroyable, ou même que je fais le tiramisu aux Oréos comme personne ! Mais la vérité, c’est que je suis presque sûr que tu ne crois que ce que tu vois. Alors retrouve-moi plutôt sur scène et viens constater par toi-même ! Sauf pour le tiramisu ; là il faudra que je t’invite chez moi et ça… ça ne m’arrange pas. Après, tu dois sûrement te demander ce que j’ai entre les mains sur la photo, je te toucherai deux mots de cette histoire quand tu seras devant moi. Sache juste que face à une cassette VHS comme celle-ci, il vaut mieux que certaines preuves de mon passé soient effacées… 39 .

Boulevard du 122e RI Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

THOMAS ANGELVY will be at the Rodez amphitheatre on Thu. march 19, 2026 8:30pm.

German :

THOMAS ANGELVY wird im Amphitheater von Rodez am Do. 19. März 2026 20:30 Uhr.

Italiano :

THOMAS ANGELVY sarà all’anfiteatro di Rodez Gio. 19 marzo 2026 ore 20.30.

Espanol :

THOMAS ANGELVY estará en el anfiteatro de Rodez el jue. 19 de marzo de 2026 20.30 h.

L’événement Spectacle THOMAS ANGELVY Rodez a été mis à jour le 2025-09-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)