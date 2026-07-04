Informations pratiques

Montblanc

SPECTACLE TIMIDE

Place du Château Vieux Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

La Cie La Maman des petits poissons présente son spectacle de marionnettes et chansons Timide , pour les timides et les caïds de 3 à 5 ans.

Tim est un petit garçon timide. Tellement timide qu’il a du mal à se faire des copains à l’école. Tellement timide qu’il fuit la maîtresse de peur qu’elle ne lui demande d’aller jouer avec les autres. Tellement timide qu’il n’ose pas dire à sa mère qu’il est devenu le souffre-douleur de Dimitri Podyaourt, la terreur de la cour. Alors ce matin il se cache sous le tapis. Et là surprise, il rencontre un être extraordinaire, Mit.

De 3 à 6 ans. Sur réservation. .

Place du Château Vieux Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 78 61 mediatheque@mairie-montblanc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SPECTACLE TIMIDE

The La Maman des petits poissons theater company presents its puppet show and sing-along, Timide, for shy and curious children ages 3 to 5.

L’événement SPECTACLE TIMIDE Montblanc a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34