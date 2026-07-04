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AGENDA · Montblanc

SPECTACLE TIMIDE Montblanc

jeudi 29 octobre 2026 · Montblanc

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Adresse
Place du Château Vieux
Ville
34290 Montblanc
Département
Hérault
Tarif

Montblanc

SPECTACLE TIMIDE

Place du Château Vieux Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29
fin : 2026-10-29

Date(s) :
2026-10-29

La Cie La Maman des petits poissons présente son spectacle de marionnettes et chansons Timide , pour les timides et les caïds de 3 à 5 ans.
Tim est un petit garçon timide. Tellement timide qu’il a du mal à se faire des copains à l’école. Tellement timide qu’il fuit la maîtresse de peur qu’elle ne lui demande d’aller jouer avec les autres. Tellement timide qu’il n’ose pas dire à sa mère qu’il est devenu le souffre-douleur de Dimitri Podyaourt, la terreur de la cour. Alors ce matin il se cache sous le tapis. Et là surprise, il rencontre un être extraordinaire, Mit.

De 3 à 6 ans. Sur réservation.   .

Place du Château Vieux Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 78 61  mediatheque@mairie-montblanc.fr

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English : SPECTACLE TIMIDE

The La Maman des petits poissons theater company presents its puppet show and sing-along, Timide, for shy and curious children ages 3 to 5.

L’événement SPECTACLE TIMIDE Montblanc a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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