Spectacle ‘Tite marmotte fait l’autruche Encagnane Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Spectacle ‘Tite marmotte fait l’autruche

Mercredi 14 octobre 2026 à partir de 15h30. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 15:30:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Un matin ‘Tite Marmotte ne veut plus aller chez Tata ours, sa nounou. Elle veut juste sa maman. Mais elle ne trouve pas les mots pour l’exprimer clairement. Elle va alors mettre en place toute une série de stratagèmes pour retarder le départ…Enfants

Conte théâtral, et d’objets. Sous mon parasol rose, j’ouvre des histoires pour les petites et petits canaillous. .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71 accueil@lamareschale.com

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English :

One morning, Little Marmot doesn’t want to go to Aunt Bear’s house—her babysitter’s. She just wants her mom. But she can’t find the words to say it clearly. So she comes up with a whole series of tricks to delay her departure…

L’événement Spectacle ‘Tite marmotte fait l’autruche Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence