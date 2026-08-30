Spectacle Tiúin un voyage au cœur des musiques traditionnelles Théâtre de la Nuit de Noces Lannilis

samedi 28 novembre 2026 · Théâtre de la Nuit de Noces · Lannilis

Informations pratiques

Lannilis

Spectacle Tiúin un voyage au cœur des musiques traditionnelles

Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:30:00

fin : 2026-11-28 22:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Laissez-vous emporter par l’univers de Tiúin, un quartet né d’un amour commun pour les musiques traditionnelles.

Portés par leurs influences multiples, les quatre artistes font dialoguer l’énergie des mélodies irlandaises avec l’émotion des ballades flamandes, la force des rythmes dansants et les sonorités venues des terres nordiques. Instrumentaux endiablés, chants d’inspiration traditionnelle et compositions originales s’entremêlent pour créer un voyage musical riche et vibrant.

Une soirée où la musique invite au voyage, à la danse et au partage. .

Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 10 98

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English :

L’événement Spectacle Tiúin un voyage au cœur des musiques traditionnelles Lannilis a été mis à jour le 2026-08-30 par OT PAYS DES ABERS