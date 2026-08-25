Spectacle Tous Tout Seuls Sélestat
vendredi 20 novembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Spectacle Tous Tout Seuls
1 rue du Tabac Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20 21:15:00
Date(s) :
2026-11-20
Seul en scène humoristique et poétique, tout public à partir de 8 ans
Tous dans le même immeuble, les uns à côté des autres. Avez-vous déjà imaginé, en regardant une fenêtre et ses lumières, qui vivait là et ce qui se passait à l’intérieur ? Ensemble, et pourtant seuls, dans le même immeuble improbable, vivent un mentaliste américain, un clochard rêveur, un ado qui brille mais à l’intérieur, un shampooinomane, un ninja vengeur…Une ode à nos folies intérieures, parce qu’on est tous un peu pas comme il faut.
Seul en scène humoristique et poétique, tout public à partir de 8 ans
Par La Compagnie La Grosso Modo .
1 rue du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86 evasion@apeicentrealsace.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A humorous and poetic one-person show, suitable for all ages 8 and up
L’événement Spectacle Tous Tout Seuls Sélestat a été mis à jour le 2026-08-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
À voir aussi à Sélestat (Bas-Rhin)
- Ciné-concert épique Melody der Welt Sélestat 25 août 2026
- Festival Beninto Sélestat 26 août 2026
- Les éphémères de la ferme Trau Sélestat 28 août 2026
- Cinéma en plein air Sélestat 28 août 2026
- Exposition de la terre à la lumière Sélestat 3 septembre 2026