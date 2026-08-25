Informations pratiques

Sélestat

Spectacle Tous Tout Seuls

1 rue du Tabac Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20 21:15:00

Date(s) :

2026-11-20

Seul en scène humoristique et poétique, tout public à partir de 8 ans

Tous dans le même immeuble, les uns à côté des autres. Avez-vous déjà imaginé, en regardant une fenêtre et ses lumières, qui vivait là et ce qui se passait à l’intérieur ? Ensemble, et pourtant seuls, dans le même immeuble improbable, vivent un mentaliste américain, un clochard rêveur, un ado qui brille mais à l’intérieur, un shampooinomane, un ninja vengeur…Une ode à nos folies intérieures, parce qu’on est tous un peu pas comme il faut.

Seul en scène humoristique et poétique, tout public à partir de 8 ans

Par La Compagnie La Grosso Modo .

1 rue du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86 evasion@apeicentrealsace.fr

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English :

A humorous and poetic one-person show, suitable for all ages 8 and up

L’événement Spectacle Tous Tout Seuls Sélestat a été mis à jour le 2026-08-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme