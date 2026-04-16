Saint-Florent-sur-Cher

Spectacle tout Public C’est Pas Du Vélo

70 Avenue Gabriel Dordain Saint-Florent-sur-Cher Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Un spectacle original et décalé mêlant sport et poésie autour de l’univers du vélo, à découvrir en famille !

C’est pas du vélo ! est un spectacle tout public proposé par la Cie Monde à Part, mêlant humour, performance et poésie autour de l’univers cycliste. À travers une approche décalée et sensible, cette création rend un hommage original au sport et à ses figures emblématiques. Accessible dès 6 ans, ce moment artistique invite petits et grands à porter un regard ludique et inattendu sur le vélo. Rendez-vous au Centre Culturel Louis-Aragon le mercredi 6 mai à 10h pour une expérience à la fois sportive et poétique. 6 .

70 Avenue Gabriel Dordain Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 65 84 centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr

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English :

An original, offbeat show combining sport and poetry, based on the world of bicycles, for the whole family to enjoy!

L’événement Spectacle tout Public C’est Pas Du Vélo Saint-Florent-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BOURGES